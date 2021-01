Napoli: tavolo mobilità per ripresa attività didattiche in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna si è riunito, in modalità a distanza, il tavolo per la mobilità in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio prossimo. Al tavolo, presieduto dal prefetto di Napoli Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Istruzione, dell'assessorato regionale e dell'Agenzia regionale per la mobilità, della Città metropolitana di Napoli, nonché del Comune di Napoli unitamente ad alcuni altri Comuni dell’area Metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico. Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione sulla prossima riapertura degli Istituti scolastici superiori di secondo grado.(Ren)