Russia: record decennale di utilizzo di denaro contante nel 2020

- Nel corso del 2020 la popolazione e le imprese della Federazione Russa hanno avuto accesso a circa 2.500 miliardi di rubli (27,7 miliardi di euro) in banconote in aggiunta a quelle già disponibili. Il volume complessivo alla fine dell'anno supera i 13 mila miliardi di rubli (144 miliardi di euro). È quanto emerge da uno studio dell'agenzia di stampa "Rbk" che fa riferimento ai dati della Banca centrale. Una fonte dell’ente regolatore ha osservato che l'aumento della domanda di contanti può essere completamente attribuito all'effetto del coronavirus. La pandemia ha innescato la crescita dell'economia grigia e ha influenzato il calo complessivo dei tassi di interesse. Secondo i parametri della base monetaria, al primo dicembre il volume di contante in circolazione era già pari a 12.920 miliardi di rubli (143,11 miliardi di euro). (segue) (Rum)