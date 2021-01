Russia: record decennale di utilizzo di denaro contante nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi del 2020, il volume di liquidità in Russia è aumentato di 2.300 miliardi di rubli (25,47 miliardi di euro), ovvero il 21,7 per cento in più rispetto ai 10.620 miliardi di rubli del primo gennaio (117,65 miliardi di euro). A dicembre le banconote hanno continuato a entrare in circolazione: almeno attraverso il sistema bancario, con un deflusso di 522,2 miliardi di rubli (5,8 miliardi di euro). La pandemia ha provocato una crescita dell'economia sommersa e un conseguente aumento dei pagamenti in contanti. Il calo dei tassi sui depositi ha reso poco attraente mantenere i risparmi sui depositi a termine. (Rum)