Speciale difesa: Algeria, quattro terroristi e due militari uccisi in operazione esercito a Messelmoune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro presunti terroristi e due militari sono rimasti uccisi in un’operazione condotta dall’esercito dell’Algeria presso il comune di Messelmoune, nella provincia di Tipaza, nella prima regione militare del Paese. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa nazionale di Algeri. I due soldati, uccisi durante un confronto con “un pericoloso gruppo terroristico”, sono il sergente Saadeddine Mebarki e il caporale Abdelhak Gaid Aichouche. “L’operazione, che giunge all’inizio del nuovo anno 2021, sarà – con la determinazione e i sacrifici dei soldati dell’Esercito nazionale popolare – decisiva per battere ciò che resta del terrorismo, e conferma la risoluzione delle nostre forze armate a preservare sicurezza e stabilità attraverso tutto il territorio nazionale”, conclude il comunicato. Il capo di Stato maggiore dell’esercito algerino, Said Chanegriha, ha presentato le sua condoglianze alle famiglie dei due militari uccisi; ha fatto lo stesso il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, in un messaggio apparso sul suo profilo Twitter. (Ala)