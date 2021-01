Speciale difesa: Tofalo, vicini al popolo del Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono drammatiche le violenze di queste ore in Niger, un paese lacerato dall'instabilità politica dove si moltiplicano cruenti massacri contro vittime civili innocenti: il bilancio delle uccisioni da parte di presunti attacchi jihadisti è tragico. Così il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, commentando gli attacchi contro due villaggi vicini al confine con il Mali. “Simili azioni devono essere condannate con assoluta fermezza: la stabilità dell'intera regione è strettamente connessa alla sicurezza dell'Europa e quindi dell'Italia”, ha detto, sottolineando la necessità di mantenere “altissima l’attenzione su tutti i temi di interesse, e in modo particolare agli aspetti di sicurezza con un focus sul fenomeno del terrorismo jihadista". (Com)