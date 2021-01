Speciale difesa: capo di Stato maggiore tedesco, acquisizione droni da combattimento è necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità che la Bundeswehr, le forze armate tedesche, si doti di droni da combattimento resta invariata nonostante le reticenze del Partito socialdemocratico (Spd). È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Eberhard Zorn, in un'intervista all’edizione domenicale di "Die Welt”. "Dal mio punto di vista, la necessità di un drone armato rimane immutata", ha detto Zorn, secondo cui l'acquisizione di questo armamento è necessaria per proteggere i soldati e per migliorare le loro capacità sul terreno. “Non è un scenario che accadrà a breve, ma è già una realtà nelle missioni all’estero in cui siamo impegnati”, ha detto il generale, il quale, in caso di mancato acquisto dei droni, afferma che sarà costretto “a ordinare alle nostre truppe a mettersi al riparo, condannandole quindi all'inattività invece di permettere loro di agire attivamente". L'Azerbaigian ha utilizzato droni armati contro l'Armenia nel conflitto nella regione del Nagorno-Karabakh avvenuto fra il 27 settembre e il 9 novembre scorsi. Grazie a questi mezzi le forze azerbaigiane hanno distrutto carri armati e postazioni armene e bombardato Stepanakert, la più grande città del Nagorno-Karabakh. Zorn ha sottolineato che l'uso di droni da combattimento come armi d'attacco, come nel Nagorno-Karabakh, "non sarebbe stato possibile per la Bundeswehr". Il loro utilizzo sarebbe soggetto a regole chiare che il Parlamento dovrebbe "approvare" e "stabilire". (Geb)