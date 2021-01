Speciale difesa: Regno Unito e Spagna negoziano accordi in materia di sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna e Regno Unito starebbero negoziando una serie di accordi in materia di sicurezza e difesa per proseguire sulla strada della cooperazione nonostante la Brexit. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Pais" che ha consultato varie fonti diplomatiche, il focus della collaborazione tra i due Paesi si concentrerà nella la lotta contro il jihadismo, la cyber sicurezza e le missioni militari congiunte. L'intesa raggiunta tra Londra e l'Unione europea il 24 dicembre scorso non comprende, infatti, nessun capitolo riguardante la politica estera e della difesa comune a parte il quadro della Nato e questo - evidenzia il quotidiano spagnolo - "lascia ampio spazio alla cooperazione bilaterale". La società britannica Bae Systems è un partner chiave nell'Eurofighter, il più grande programma di armamento a cui la Spagna partecipa; mentre Rolls-Royce è proprietaria di Itp, la principale azienda spagnola di motori. L'obiettivo del futuro accordo passerà, inevitabilmente, anche dalla questione di Gibilterra. La Spagna mantiene restrizioni sulla base britannica, in modo che le navi che vi attraccano non possano farlo, immediatamente a meno che non ci sia un'emergenza così come gli aerei militari diretti a Gibilterra non sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo spagnolo. La Spagna riceve informazioni dai sottomarini britannici diretti a Gibilterra attraverso la Nato, ma non c'è comunicazione diretta tra i rispettivi ministeri della Difesa. (Spm)