﻿Speciale difesa: Tofalo ricorda carabinieri uccisi da banda Uno Bianca

- "Il 4 gennaio del 1991, al quartiere Pilastro, nella periferia di Bologna, venivano brutalmente uccisi i tre carabinieri Andrea Moneta, Mauro Mitilini, Otello Stefanini dalla banda della Uno Bianca. A trent'anni da quel tragico episodio, ricordiamo il sacrificio dei nostri militari. Stringo in un forte abbraccio i familiari ai quali esprimo la mia vicinanza. La commozione e la rabbia per quelle giovani vite spezzate restano vive nella coscienza di tutti noi". Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento 5 stelle, nel giorno dell'anniversario della morte. (Com)