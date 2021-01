Covid: De Palma (Nursing Up), piano vaccini non riesce a decollare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un momento delicato come questo, stanno mettendo la salute degli italiani su un aereo di cartone che non riesce nemmeno lontanamente a decollare. Così Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up, sindacato infermieri italiani, che in una nota sostiene come il piano vaccini anti-Covid dovrebbe essere completamente rivisitato. "Cominciamo da quelli che sono i report nazionali e internazionali che vedono il nostro Paese, primo ad essersi imbattuto nel Covid 19 in Europa, a ritrovarsi oggi dietro ad altre nazioni europee ed extraeuropee nei tempi di erogazione delle fiale alla popolazione e soprattutto per la quantità di dosi somministrate. 165mila le dosi somministrate dalla Germania, meno della metà quelle italiane, siamo fermi a 72mila. Questi sono i dati aggiornati al 2 gennaio. Ci appare alquanto inopportuno quindi che Arcuri si affretti ad auto elogiarsi, dicendo che siamo indietro di poco rispetto ai tedeschi. In realtà le Regioni, che sono lo specchio delle difficoltà palesi che vive la sanità italiana, non sanno letteralmente 'che pesci pigliare' e siamo solo all’inizio", dichiara. (segue) (Com)