Covid: De Palma (Nursing Up), piano vaccini non riesce a decollare (2)

- "I cittadini molisani del vaccino non ne vedono ancora nemmeno l’ombra. Il caso della Lombardia poi è emblematico e triste: nel territorio che può essere considerato il primo e costante epicentro di contagi, sono state appena utilizzate il 3 per cento delle dosi a disposizione. Cominciano pure ad emergere ritardi nelle nuove consegne giornaliere, adducendo la scusa del maltempo, per non parlare della cronica assenza di personale che pesa come un macigno, alla luce di quei rinforzi che di fatto non sono ancora arrivati", denuncia De Palma. "Ma non finisce qui, perché ancora una volta, nel leggere la circolare del ministero della Salute sul piano vaccini, notiamo una sfilza di incongruenze che ci preoccupano non poco. A partire dal discutibile passaggio in cui si prevede che i medici 'sovraintendano alla a raccolta dell’anamnesi pre-vaccinale e del consenso informato nel Punto di Accettazione e supervisionino la preparazione e la somministrazione dei vaccini e l’osservazione dei soggetti, nelle eventuali valutazioni/complicazioni cliniche…'. Qui si sta parlando, attenzione, delle attività degli infermieri e degli assistenti sanitari. (Com)