Covid: D'Amore (Asl Napoli 2), non ci sono stati ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo ritardi, il Governo ci aveva detto che avrebbe inviato i vaccini intorno al 12-15 gennaio, avevamo infatti tarato l'inizio della campagna vaccinale intorno al 18 del mese corrente, c'è stato un invio anticipato anche se con piccoli quantitativi". Lo ha detto Antonio D'Amore, direttore Asl Napoli 2, intervenuto durante la trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Aspettavamo dosi maggiori, la scorsa settimana ce ne sono arrivate 4 mila, tra il 31 dicembre e il 2 gennaio abbiamo fatto 1400 vaccini. Siamo soddisfatti, si tratta di un'organizzazione più complessa che pian piano porterà alla vaccinazione della popolazione. Avrò a breve una riunione con 32 sindaci del territorio per individuare strutture idonee per ospitare il team vaccinale". Sulla tempistica D'Amore ha dichiarato: "L'arrivo dei vaccini dipende dal Governo, aspettiamo per domani l'invio di ulteriori dosi, altrimenti saremo costretti a fermare la campagna vaccinale degli operatori sanitari. Domani spero inoltre di partire anche con le Rsa". "Non abbiamo diminuito i posti letto legati al Covid - ha concluso - abbiamo messo su in poco tempo un'organizzazione dei team vaccinali, 25 nei nostri presidi con l'aggiunta di 7 mobili dotati di medici e infermieri che si recheranno non solo nelle Rsa accreditate ma, anche nelle strutture alberghiere per anziani". (Ren)