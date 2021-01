Germania: Merz (Cdu) per legame economico più stretto Turchia e Russia con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato alla presidenza del partito, Friedrich Merz si è espresso a favore di un legame più stretto tra l'Ue, la Russia e la Turchia. “Avrebbe senso avere uno Spazio economico europeo (See) allargato che consenta a paesi come la Turchia, ad esempio, di partecipare al mercato interno dell'Ue senza acquisire i diritti della piena adesione”, ha dichiarato Merz. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'esponente della Cdu ha aggiunto: “Un giorno, questa potrebbe essere una prospettiva anche per la Russia”. Secondo Merz, per la Turchia non vi sono prospettive di adesione all'Ue nel lungo periodo. Tuttavia, “si può parlare di qualsiasi cosa al di sotto di questo livello”. Per il candidato alla presidenza della Cdu, l'ampliamento dello spazio economico europeo a Turchia e Russia potrebbe avere come modello l'accordo commerciale tra Ue e Regno Unito del 31 dicembre scorso. (segue) (Geb)