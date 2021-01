Difesa: Ucraina, navi da pattugliamento Usa della classe Island consegnate entro metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi da pattugliamento statunitensi della classe Island arriveranno in Ucraina nella prima metà del 2021. Lo ha detto il comandante della marina ucraina Oleksiy Neizhpapa, in un'intervista all'emittente "Radio Liberty". “Prevediamo che le motovedette della classe Island ci arriveranno durante la prima metà dell'anno, e entro la fine del 2021 acquisiranno tutte le capacità, quindi avremo una divisione di cinque navi di questa classe. I vascelli in questione stanno subendo un'adeguata manutenzione e stanno ricevendo armamenti aggiuntivi negli Stati Uniti. A gennaio, i nostri equipaggi ucraini partiranno per Baltimora per prendere parte all'addestramento a bordo ”, ha detto Neizhpapa. Il comandante ha aggiunto che è già stato firmato anche un contratto per la costruzione di navi da pattugliamento statunitensi Mark VI per l'Ucraina. (Rum)