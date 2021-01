Siria: viceministro Esteri Russia, incremento dell'attività dello Stato islamico oltre l'Eufrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione oltre l'Eufrate in Siria si sta surriscaldando in relazione all'attivazione dei militanti dello Stato islamico e agli scontri in corso tra le Forze democratiche siriane curde e le formazioni filo-turche. Lo ha dichiarato in un'intervista il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin. "La situazione sul campo in Siria si è stabilizzata, ma rimane esplosiva e complessa. Le tensioni persistono nei territori non controllati da Damasco - a Idlib, oltre l'Eufrate e Al-Tanf. I problemi umanitari e socio-economici sono acuti, aggravati dall'irrigidimento delle sanzioni unilaterali e sullo sfondo della pandemia di coronavirus", ha dichiarato Vershinin. In precedenza, il vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria, Vjacheslav Sytnik, ha affermato in un briefing che è stata notata una situazione instabile nell'area di Ain Issa e che sono state inviate unità aggiuntive della polizia militare russa per effettuare una stabilizzazione. Successivamente è stata annunciata l'interruzione della scorta militare dei mezzi civili sul tratto dell'autostrada M4 tra Tel Tamer e Ain Issa. (Rum)