Covid: in giornata nuova vertice di governo su misure restrittive

- In giornata è previsto un nuovo vertice di governo sul provvedimento da varare con le restrizioni anti-Covid da adottare dopo il 7 gennaio. Secondo quanto si apprende sono ancora in corso le valutazioni sulla tipologia delle misure e la loro durata. Il governo è al lavoro per chiudere, possibilmente in serata, l'ordinanza ponte del ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore fino al 15 gennaio, quando scadrà l'ultimo Dpcm. (Rin)