Infrastrutture: abbandonato progetto alta velocità Malesia-Singapore, allo studio alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Malesia e Singapore hanno annunciato venerdì, primo gennaio, l'abbandono del progetto a lungo discusso per un collegamento ferroviario ad alta velocità tra i due Paesi (Hsr). L'annuncio è giunto dopo che i due Paesi non sono riusciti a raggiungere un'intesa su una serie di modifiche al progetto richieste da Kuala Lumpur, e discusse nel corso di un incontro tra delegazioni dei due governi il 31 dicembre. L'abbandono dell'ambizioso progetto è stato annunciato dai primi ministri di entrambi i Paesi, Muhyiddin Yassin e Lee Hsien Loong, tramite un comunicato congiunto: "Entrambi i governi hanno condotto discussioni in merito alle modifiche proposte, e non sono stati in grado di giungere a un accordo. Per tale ragione, l'accordo Hsr è giunto a scadenza il 31 dicembre 2020". Il progetto della linea ad alta velocità Kuala Lumpur-Singapore, concordato dai due paesi nel 2013, prevedeva la realizzazione di un collegamento ferroviario lungo 350 chilometri, che avrebbe consentito di viaggiare tra le due metropoli in appena 90 minuti. I due Paesi hanno firmato un accordo legalmente vincolante per la realizzazione del progetto nel dicembre 2016, e Singapore ha avviato i lavori di realizzazione dell'opera l'anno successivo. Nel 2018, però, l'allora neoeletto primo ministro malese Mahathir Mohamad ha rimesso in discussione i termini dell'opera, innescando una sospensione di due anni culminata nell'abbandono del progetto. Il governo malese ha annunciato nel fine settimana che intende valutare la realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità sul solo territorio nazionale. (Fim)