Kenya: coprifuoco notturno prorogato fino al 12 marzo

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha prorogato il coprifuoco notturno fino al 12 marzo. Lo ha comunicato in una nota ufficiale diffusa ieri, precisando che la misura continuerà ad essere applicata dalle 22 alle 4 di tutti i giorni e confermando di fatto quanto preannunciato dal segretario dell'Interno Fred Matiangi nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare la riapertura delle scuole nel Paese. Il governo di Nairobi ha inoltre esteso altre misure di contenimento già disposte per la prima ondata di coronavirus, annunciando che verranno distribuite mascherine per 3 milioni di studenti delle famiglie meno abbienti. In Kenya sono ad oggi confermati 96.802 casi di contagio e 1685 decessi legati al Covid-19.(Res)