Roma: poliziotti a caccia di ladri trovano invece soldi e droga, arrestato 35 enne

- Cercano ladri di appartamenti ma trovano ed arrestano uno spacciatore. A stringere le manette ai polsi di un 35enne originari di Campobasso sono stati gli agenti del commissariato Porta Maggiore, Tor Pignattara e della Sezione volanti intervenuti al Prenestino di Roma su richiesta del proprietario di un appartamento in cui erano entrati ladri. Dopo aver effettuato il sopralluogo alla ricerca di elementi utili alle indagini, nell'uscire dall'edificio i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana provenire dall'appartamento in cui viveva il 35enne. All'interno della casa nascosta in barattoli, riposti su una mensola dietro dei fili elettrici, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato della marijuana trovata anche in altre scatole, dove a dire del ragazzo avrebbero dovuto esserci dei premi per una presunta tombola. In tutto, invece, quella scatola conteneva 2 chili di marijuana. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato anche 8.490 euro. Per questo l'uomo è stato arrestato mentre la droga e i soldi sono stati sequestrati. (Rer)