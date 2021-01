Governo: Cattaneo, Forza Italia c'è per dare contributo su temi e proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con questo teatrino della politica, con queste liti continue interne alla maggioranza l'Italia ha bisogno di risposte. Forza Italia, come al solito, c'è per dare un contributo su temi e proposte: vaccini, Recovery Fund, scuola, trasporti. Ma adesso si faccia presto, già si è perso troppo tempo in beghe di Palazzo che non fanno il bene del Paese e sviliscono il ruolo del Parlamento". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, intervenendo a "Omnibus", su La7. (Rin)