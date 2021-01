Formentini: Sala, persona con umanità straordinaria, Milano lo ricorderà con riconoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era una persona con un'umanità straordinaria, con un percorso politico sempre alla ricerca di portare avanti delle idee e dei cambiamenti. Milano lo ricorderà con riconoscenza e lo dio senza un filo di retorica”. Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'ex sindaco, Marco Formentini, alla sua camera ardente in Sala Alessi a Palazzo Marino. “Era un momento in cui la politica era un po' diversa – ha sottolineato Sala - i toni non erano mai così aspri e lui era un gentiluomo, era simpatico. Lo ho sentito fino alla fine, i figli mi hanno detto di quanto mi stimasse e la cosa era assolutamente ricambiata”. (Rem)