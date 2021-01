Campania: Sede Irpinia Ingv verso totale green building efficiency (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per finire, è prevista la realizzazione di un impianto di depurazione a fanghi attivi per il recupero e la gestione delle acque reflue, riutilizzabili per l'irrigazione del giardino. Con questo importante pacchetto di interventi l'Ingv vuole azzerare completamente i consumi energetici della sede di Grottaminarda, producendo una ulteriore energia in cessione di circa 55000 kwh e ponendosi come modello istituzionale per la Green Building Efficiency. L'azione dell'Istituto nelle parole del direttore generale f.f., Massimo Bilotta: "Con questo pacchetto di interventi prosegue l'azione di consolidamento e potenziamento delle attività della Sede Irpinia, nata nel lontano 2003, con l'intento precipuo di farne un importante polo tecnologico dell'Ingv, punto di riferimento dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Nel prossimo futuro seguiranno iniziative di potenziamento hardware, nell'ambito del progetto Cloud Ingv, finalizzate a soddisfare esigenze di calcolo per attività di ricerca, slegate da un ambito strettamente territoriale, che consentiranno alla Sede Irpinia di essere la quarta regione attiva ed operativa dopo Roma, Napoli e Catani". (Ren)