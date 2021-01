Scuola: Pittoni (Lega), grave che Azzolina rischi contagio in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Attenta evidentemente più alla propria immagine che alla sicurezza sanitaria, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha stabilito che le scuole sono già sicure. E il governo pare pronto ad autorizzare la ripresa dell'attività didattica in presenza, senza che nelle aule sia cambiato nulla e nonostante i dubbi evidenziati da diverse indagini. Non c'è infatti solo il problema trasporti, tutt'altro che risolto quasi quattro mesi dopo l'inizio delle lezioni: servono presìdi sanitari nelle scuole e urge attrezzare gli istituti di termoscanner, impianti per il ricambio dell'aria, deumidificatori e Air Panel se, come sembra, si confermeranno in grado di inattivare virus, batteri e agenti patogeni con "la luce". Chiediamo che tali interventi entrino nel primo decreto utile". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama. "È fondamentale in particolare - spiega Pittoni - l'istituzione di presìdi sanitari di medicina scolastica in ogni istituto, inserendo nell'organico scuola l'infermiere o comunque un operatore sanitario (due in quelle con più di 1.200 allievi). La figura professionale e il relativo profilo sono già presenti nei convitti e negli educandati. Si potrebbe prevedere come titolo d'accesso la laurea in scienze infermieristiche, in subordine il titolo di operatore socio-sanitario come nelle residenze assistite. La misura consentirebbe tracciamenti sicuri, identificazione veloce dei casi sospetti e gestione uniforme delle quarantene oltre ad assicurare un'interlocuzione efficace con le strutture sanitarie locali. Basterebbero 10.000 infermieri/operatori sanitari per tutte le scuole. E sarebbe un'operazione sicuramente meno costosa del potenziamento dell'organico dell'emergenza, che incontra non poche difficoltà nell'essere reclutato e utilmente impiegato", prosegue Pittoni.