Scuola: Pittoni (Lega), grave che Azzolina rischi contagio in classe (2)

- Secondo il senatore della Lega "le scuole andrebbero poi dotate di strumenti per la misurazione della temperatura: dai termometri digitali ai termoscanner, in relazione all’afflusso di studenti e personale. Non richiedono grandi investimenti e possono fornire dati importanti per valutare la reale incidenza del contagio. Il Governo, inoltre, non ha previsto alcun piano né investimenti a salvaguardia della qualità dell'aria onde prevenire possibili focolai a scuola, al contrario - per esempio - della Germania che ha annunciato interventi per 500 milioni di euro. A Roma si discute di ripresa delle lezioni in presenza preoccupandosi principalmente dell'effetto mediatico di una data rispetto a un'altra: i fatti, limitati all'appello ad aprire le finestre, non offrono adeguate garanzie. Secondo alcuni studi, in caso di nebbia l'apertura delle finestre avrebbe addirittura l'effetto opposto, in quanto con l'umidità aumentano pure le goccioline in sospensione, incrementando il rischio di contagi; eppure, oltre a mancare attenzione per impianti di ricambio dell'aria come quello (sistema di aerazione dentro/fuori) che sta mostrando tutta la sua efficacia a Vo' (plesso della primaria di Lozza Atestino) nell'istituto gestito da Alfonso D'Ambrosio, il dirigente finito nel mirino del ministero per aver osato criticare Azzolina, non si è ancora pensato neanche a installare apparecchiature per controllare l'umidità (il grado igrometrico ideale è intorno al 50 per cento), facilmente reperibili sul mercato, poco costose e che - conclude Pittoni - non comportano interventi edilizi", conclude. (Com)