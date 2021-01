Covid: Pregliasco, terza ondata certa dopo feste, massima cautela su riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La terza ondata è una certezza, l'Istituto superiore di sanità valuterà l'andamento dei contagi nella prossima settimana, il peggioramento potrà avvenire a metà mese", a dichiararlo è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente Anpas, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli". La Campania è tra le regioni con il tasso di mortalità più basso per Covid ma registra ancora numeri alti di positivi al giorno: "I contagi dipendono da variazioni legate alla densità abitativa, ai contesti, alla demografia. Il capoluogo è sempre più pericoloso dei comuni piccoli e mal collegati. L'Italia divisa in zone a colori - continua Pregliasco - ha funzionato a piegare la curva ma in questi ultimi giorni c'è stato un rallentamento della discesa. Stiamo mitigando la malattia, riducendo la velocità di contagio, ma non riusciamo a controllarla". Il virologo ha commentato l'apertura delle scuole il prossimo 7 gennaio: "Alla luce degli ultimi dati la cautela è necessaria. Diminuzione di ingressi e rigorosamente scaglionati. La scuola, in via indiretta, facilita i contatti. Siamo animali sociali, ma è necessaria la responsabilità personale". In conclusione Pregliasco, ha dichiarato: "Il tracciamento dei casi non è più possibile. Abbiamo bisogno di una veloce campagna vaccinale in breve tempo, la variante inglese spaventa ed è ancora più contagiosa". (Ren)