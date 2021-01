Covid: Calabria (FI), limitazioni eterne non sono soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa dell'ennesimo vertice in cui il governo, senza consultare il Parlamento, deciderà pennarelli alla mano le nuove limitazioni alle libertà degli italiani, è sempre più chiaro che la chiusura delle attività e le restrizioni restano al momento l'unica strategia sul tavolo". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Non si può procedere così in eterno", prosegue la deputata, secondo cui "la fase della convivenza con il virus, con le doverose precauzioni, non è mai iniziata. Basta fare un giro nelle vie delle città, regole permettendo, per contare le serrande chiuse e le liquidazioni per chiusura attività. E mentre a imprese e cittadini vengono richiesti, con estrema disinvoltura, nuovi sacrifici, senza considerare i loro impatti anche psicologici, si moltiplicano i ritardi nel percorso vaccinale, giustamente sottolineati dal presidente Berlusconi. Questo squilibrio di responsabilità - conclude Calabria - deve finire: gli italiani si sono assunti le proprie, ora tocca al governo". (Com)