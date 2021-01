Lombardia: Sala, da Gallera parole sbagliate, se lo devono rimuovere lo facciano subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Gallera, in questo momento, parole sbagliate, se in Regione devono cambiare qualcosa lo facciano subito. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti della polemica scaturita dalle parole dall'assessore regionale al welfare, Giulio Gallera, da cui la Lega ha preso le distanze con una nota, a Palazzo Marino fuori dalla camera ardente allestita per l'ex sindaco Marco Formentini. “È un tema loro – ha spiegato Sala rispondendo a chi gli ha chiesto se ritenesse che l'assessore dovrebbe lasciare il suo posto - come sempre di fronte a queste situazioni, se devono cambiare qualcosa che lo facciano subito, lo dico per il bene dei lombardi: non c'è niente di peggio che lasciare queste situazioni all'indeterminatezza”. Sulle parole di Gallera, secondo il quale le vaccinazioni contro il covid sono partite lentamente perché non aveva voluto richiamare i medici dalle ferie, Sala ha sottolineato che,” credo sia un errore dichiarare in questo modo il non far partire la campagna di vaccinazione: c'è un'aspettativa straordinaria e ci stiamo rendendo conto tutti che questa pandemia è destinata ad andare avanti un paio d'anni, a meno che non venga interrotta dalla vaccinazione”. (Rem)