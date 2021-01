Russia-Azerbaigian: caso Mi-24 abbattuto riclassificato come omicidio premeditato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori militari russi hanno riclassificato il caso di abbattimento dell'elicottero militare Mi-24 al confine tra Armenia e Azerbaigian, che ha portato alla morte dell'equipaggio a bordo, come omicidio premeditato. Lo ha riferito una fonte di "Interfax". "Il procedimento penale, che è stato inizialmente avviato ai sensi dell'articolo 351 del codice penale della Federazione Russa - violazione delle regole dei voli, con conseguente morte per negligenza- è stato riqualificato rispetto ad un articolo più grave - parte 2 dell'articolo 105, omicidio intenzionale di due o più persone", ha dichiarato la fonte dell'agenzia. Se nel primo caso è prevista una pena fino a sette anni di detenzione, nel secondo questo periodo può arrivare all'ergastolo. La fonte ha anche osservato che questa decisione è stata presa sulla base dei risultati delle azioni investigative e operative intraprese nell'ambito del caso. "Con tutte le prove palesi del crimine, gli investigatori dovevano prima avviare un procedimento penale ai sensi dell'articolo in base al quale vengono solitamente indagati tali incidenti. E poi raccogliere materiali per una qualificazione più accurata dell'atto, ciò che è stato fatto", ha spiegato l'interlocutore dell'agenzia. (segue) (Rum)