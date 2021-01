Lazio: Astorre-Lamparelli(Pd), Piano regionale della mobilità è passo avanti per sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adozione da parte della Giunta regionale del Lazio del 'Piano della mobilità, dei trasporti e della logistica' avvenuta nei giorni scorsi è un importante e vitale passo verso una nuova idea di mobilità e sviluppo". E' quanto scrivono in una nota congiunta il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione trasporti di palazzo Madama, e Rocco Lamparelli, responsabile Forum mobilità del Pd Lazio. "Un piano dei trasporti -aggiungono- costruito sulla base delle esigenze dei territori e ascoltando i cittadini, redatto con il supporto dell'università La Sapienza e avviato nella scorsa legislatura regionale che ha visto la partecipazione di 43mila cittadini, delle associazioni e categorie del settore con suggerimenti e proposte che lo rendono altamente partecipativo. Come Partito democratico del Lazio - spiegano Astorre e Lamparelli - abbiamo sostenuto questo lavoro partecipativo e vogliamo continuare a sostenerlo con forza, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini del Lazio e incentivare lo sviluppo dei prossimi anni attraverso la realizzazione di un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile. Si tratta di un piano strategico che riguarda nella sua complessità strade, ferrovie, porti e aeroporti, piste ciclabili, trasporto pubblico locale, interporti e intermodalità, ma anche innovazione tecnologica e nuove forme di mobilità sostenibile rendendolo tra i più importanti degli ultimi decenni. La sua applicazione nei prossimi anni avrà un impatto significativo sulla rete delle principali infrastrutture della regione con un netto miglioramento della viabilità e della sicurezza per i cittadini e con l'ambizione di ridurre i tempi di spostamento delle persone e l'inquinamento ma soprattutto - concludono Astorre e Lamparelli - di avvicinare sempre di più il Lazio all'Italia e al mondo tramite i corridoi europei della mobilità". (Com)