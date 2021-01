Covid: Centinaio (Lega), operatori turismo dimenticati da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La scelta illogica del governo di non consentire viaggi verso mete turistiche covid-free, come le Maldive, ha danneggiato gli operatori italiani del settore e le nostre agenzie di viaggio, dimenticati dall’esecutivo e beffati dai concorrenti stranieri che invece potevano operare liberamente". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Gianmarco Centinaio. "Paesi a noi vicini come Francia oppure la Germania - sottolinea Centinaio - hanno aperto corridoi verso Stati liberi dal Covid e per questo sono stati utilizzati dai turisti italiani come sponda per poi raggiungere le destinazioni desiderate, una situazione ampiamente prevista dal mondo del turismo ma di fatto ignorata dal governo, che ha preferito non curarsi della questione e non ascoltare gli addetti del settore. Oltre al danno pure la beffa, a spese dei lavoratori italiani. Presenteremo presto un’interrogazione parlamentare che metta il governo di fronte alle sue responsabilità”.(Com)