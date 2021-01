Governo: Sala, non ci sono alternative a questo governo, se devono fare cambiamenti li facciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non credo ci siano alternative a questo governo, relativamente alla possibilità di rinforzarlo ci può stare anche, a prescindere da quel che dice Renzi. Se c'è da fare cambiamenti li facciano, la gente non può stare in attesa di un cambiamento che forse verrà, forse non verrà e continue polemiche. Se c'è da fare facciano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della crisi di governo con i giornalisti fuori da Palazzo Marino, dove è allestita la camera ardente per l'ex sindaco Marco Formentini. (Rem)