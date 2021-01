Francia: fonti stampa, rinviata riapertura bar e ristoranti prevista per il 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura di bar e ristoranti in Francia prevista per il 20 gennaio sarà rinviata. Lo riferisce in anteprima l'emittente radiofonica "Rtl", citando diverse fonti del governo. La ripresa delle attività per questi locali dovrebbe essere quindi posticipata di diverse settimane. Secondo le fonti, il primo ministro, Jean Castex, avrebbe già preso la decisione, che sarà annunciata con una conferenza stampa nei prossimi giorni. (Frp)