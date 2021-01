Spagna: nel 2020 crollo investimenti nel settore immobiliare del 29,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la pandemia del coronavirus ha provocato nel 2020 un crollo del 29,3 per cento negli investimenti immobiliari rispetto all'anno precedente, che sono stati pari a 9 miliardi di euro. É quanto emerge dal rapporto della banca Bnp Paribas "Mercato degli investimenti in Spagna" che è stato presentato oggi. I fondi istituzionali hanno rappresentato circa il 68 per cento del capitale investito in Spagna, anche se l'attività svolta dalle imprese, dalle società immobiliari e dalle compagnie di assicurazione ha avuto un ruolo importante. I principali investitori nel 2020 sono stati la Germania (17 per cento), gli Stati Uniti (15), il Regno Unito (10) e la Francia (9), mentre investitori e società locali hanno rappresentato il 27 per cento. "Nonostante il contesto attuale, fattori quali l'elevato livello di capitale sui mercati, il contesto di tassi ai minimi storici e i rendimenti interessanti offerti dal settore immobiliare rispetto ad altre alternative di investimento continueranno a spingere gli investitori in questo settore", si evidenzia nel rapporto. (Spm)