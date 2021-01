Venezuela: covid, riparte oggi l'alternanza di chiusure e aperture settimanali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ritorna da oggi ad adottare lo schema di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus basato sull'alternanza settimanale di restrizioni e aperture ad attività e spostamenti. Un modello che era stato parzialmente sospeso nel mese di dicembre, per permettere di celebrare le feste natalizie. Al tempo stesso, e dinanzi a un incremento dei contagi, le autorità hanno annunciato che da oggi vengono chiuse le stazioni di autobus e si proibirà la circolazione sulle strade interurbane. Ad oggi in Venezuela, che denuncia 114.230 casi di contagio (147 in più nelle ultime 24 ore), si contano 1.034 morti (due in più rispetto a sabato). Del totale dei contagiati, 4.928 sono ancora attivi. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato nello stato Lara, 80. Il governo del presidente Nicolas Maduro rivendica numeri bassi rispetto a quelli registrati in altri paesi. L'Accademia nazionale delle Scienze parla da parte sua di una sottostima del fenomeno, complice un basso numero di test, e di una crescita costante di contagi. (segue) (Vec)