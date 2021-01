Francia: al via estrazione dei cittadini che dovranno esprimersi sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi in Francia comincia l'estrazione a sorte di 35 cittadini che andranno a far parte del collettivo incaricato di seguire la campagna vaccinale contro il coronavirus. Lo riferisce in anteprima il settimanale "Le Journal de Dimanche", spiegando che le persone estratte rappresenteranno diverse fasce della popolazione che dovranno esprimersi sui vaccini. I selezionati risponderanno alla seguente domanda con una scala da 1 a 5: "Ha intenzione di farsi vaccinare nel 2021 contro il coronavirus?". "Questa espressione della loro posizione permetterà di costituire gli equilibri all'interno del collettivo dei cittadini per avere delle opinioni e delle raccomandazioni che riflettono le posizioni all'interno della società francese", ha fatto sapere il Consiglio economico e sociale, che gestisce i lavori.(Frp)