Turchia: a dicembre tasso di inflazione al 14,6 per cento su base annua

- La Turchia ha registrato nel mese di dicembre 2020 un tasso di inflazione su base annua del 14,6 per cento. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica turco (TurkStat), secondo cui a dicembre il tasso è cresciuto di 0,57 punti percentuali rispetto al 14,03 per cento di novembre 2020. Su base mensile, riferisce l’Istituto, fra novembre e dicembre l’indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dell’1,25 per cento. Il tasso di inflazione annuo registrato a dicembre 2019 era pari all’11,84 per cento. Secondo i dati dell’autorità statistica nazionale, nel 2020 l’aumento di prezzo più sostenuto ha avuto luogo nei settori di beni e servizi misti (28,12 per cento), trasporti (21,12 per cento) e alimentari e bevande analcoliche (20,61 per cento). Il dato per il 2020 è di poco superiore a quanto previsto la scorsa settimana da un panel di economisti consultati dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, che stimavano in media il 14,34 per cento, mentre è nettamente superiore all’obiettivo del governo per il tasso d’inflazione a fine anno, previsto al 10,5 per cento secondo il nuovo programma economico presentato dall’esecutivo a settembre 2020. (Tua)