Cina: Regolatore titoli Pechino, esclusione compagnie cinesi da Borsa di New York turba gravemente il mercato (2)

- "Data l'ampia base di utenti delle tre società, il funzionamento stabile, l'influenza significativa sul settore dei servizi di telecomunicazioni globale, nonché la piccola percentuale di Adr nelle loro quote totali, l'intervento avrà un impatto molto limitato sul loro funzionamento e sviluppo del mercato. La commissione sosterrà fermamente le tre aziende per proteggere i loro diritti e interessi e ritiene che gestiranno adeguatamente l'impatto negativo. Alcuni politici statunitensi, a costo di danneggiare lo status globale del proprio mercato dei capitali, si sono recentemente mossi per sopprimere costantemente le società estere quotate negli Stati Uniti. Queste mosse hanno mostrato l'arbitrarietà e l'incertezza delle regole e dei regolamenti del Paese, e sono state quindi imprudenti. Ci auguriamo che gli Stati Uniti rispettino il mercato e lo stato di diritto, e facciano di più per proteggere l'ordine del mercato finanziario globale, salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi degli investitori e promuovere il costante sviluppo dell'economia mondiale", ha affermato il portavoce. (segue) (Cip)