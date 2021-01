Cina: Regolatore titoli Pechino, esclusione compagnie cinesi da Borsa di New York turba gravemente il mercato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nyse ha affermato che le tre società non sono più idonee alla quotazione in quanto l'ordine vieta qualsiasi transazione in titoli "progettata per fornire un'esposizione di investimento a tali titoli, di qualsiasi compagnia militare cinese comunista, da qualsiasi persona degli Stati Uniti". La mossa giunge dopo che il presidente uscente degli Usa, Donald Trump, il mese scorso ha vietato gli investimenti statunitensi in società cinesi che Washington afferma essere di proprietà o controllate dall'esercito della Repubblica popolare. La mossa del Nyse, che limiterà l'accesso degli investitori statunitensi, segue gli indici globali Msci Inc, S&P Dow Jones Indices e Ftse Russell e Nasdaq, che hanno in precedenza eliminato varie società cinesi dai loro indici. "È un passo modesto, ma almeno una sveglia sui rischi legati alla sicurezza nazionale e ai diritti umani", ha detto Roger Robinson, ex funzionario della Casa Bianca che sostiene il contenimento la decisione. (Cip)