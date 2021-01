Marocco: atteso in visita il vice segretario di Stato Usa Shenker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato degli Stati Uniti per gli affari mediorientali, David Schenker, ha avviato una visita nella regione mediorientale dal 3 al 12 gennaio, che lo porterà in particolare in Giordania e in Marocco. Il dipartimento di Stato per gli Affari del Vicino Oriente ha rilasciato una dichiarazione annunciando un tour regionale del vice segretario. La visita avrà lo scopo di "discutere la cooperazione economica e di sicurezza". Durante questo viaggio, Schenker sottolineerà "il profondo impegno degli Stati Uniti per la promozione della prosperità economica, della pace e della stabilità in Medio Oriente e Nord Africa", si legge nel comunicato. (Mar)