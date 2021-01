Serbia: presidente Parlamento Dacic, dialogo fra partiti non sostituisce elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra il governo e l'opposizione in Serbia sulle condizioni elettorali non deve sostituire la convocazione di elezioni nel Paese o il lavoro del Parlamento: lo ha dichiarato il presidente dell'assemblea parlamentare serba, Ivica Dacic, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Blic". Dacic ha precisato che è necessario definire temi specifici per il dialogo tra le forze politiche, che comunque non vadano oltre la cornice delle condizioni elettorali. "Non permetterò alcun condizionamento e che la democrazia e il Parlamento vengano trasformati in venga fatto 'un circo'. L'assemblea nazionale ha molti compiti regolari da assolvere", ha dichiarato Dacic. (segue) (Seb)