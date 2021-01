Serbia: presidente Parlamento Dacic, dialogo fra partiti non sostituisce elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento ha avuto il 22 dicembre un colloquio telefonico con il presidente della Commissione Esteri del Parlamento europeo, David McAllister. Secondo una nota del Parlamento serbo, i due interlocutori hanno concordato che i colloqui sul tema del dialogo tra le forze di maggioranza e opposizione in Serbia continueranno dopo le festività di Natale e Capodanno. Il proseguimento del dialogo è conforme all'accordo raggiunto nello scambio di missive avvenuto nel settembre 2019 tra la precedente presidente del Parlamento serbo, Maja Gojkovic, e lo stesso McAllister per conto del Parlamento europeo. Nel corso della conversazione del 22 dicembre McAllister ha sottolineato l'importanza che l'Unione europea conferisce al proseguimento del dialogo tra le parti politiche. L'eurodeputato ha inoltre accolto con favore la disponibilità per un rapido proseguimento dei colloqui. Le ultime elezioni parlamentari tenute in Serbia lo scorso giugno hanno visto il boicottaggio da parte di alcune forze d'opposizione a causa delle condizioni, a loro detta, "non garantite" per uno svolgimento equo del processo di voto. La minaccia di un boicottaggio elettorale è stata oggetto nei mesi precedenti di una mediazione, su richiesta delle forze politiche serbe, da parte di alcune missioni del Parlamento europeo. (segue) (Seb)