Serbia: presidente Parlamento Dacic, dialogo fra partiti non sostituisce elezioni (3)

- La prima delegazione, il 14 e 15 novembre 2019, era composta dagli ex eurodeputati Eduard Kukan e Knut Fleckenstein. Oltre a loro erano presenti il relatore per la Serbia per il Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, e la presidente della commissione europarlamentare per i Rapporti con la Serbia, Tanja Fajon. Le elezioni hanno visto un'affluenza attorno al 48 per cento e il leader del Movimento Dveri, Bosko Obradovic, dopo il boicottaggio del voto ha dichiarato che le elezioni "sono illegittime" per la scarsa partecipazione dei cittadini. Diverso è stato il commento del presidente serbo, Aleksandar Vucic, che è anche il leader della maggiore forza al governo, il Partito progressista serbo (Sns). "Ogni vostro voto garantisce nuove scuole, nuovi posti di lavoro, nuove strade. Grazie per avere votato per il futuro dei vostri figli. E adesso, continuiamo a lavorare", ha scritto Vucic all'indomani delle elezioni sul proprio profilo Instagram. (Seb)