Difesa: Lockheed, morta la responsabile della divisione aeronautica Michele Evans

- Michele Evans, alla guida della divisione aeronautica di Lockheed Martin dal 2018, è morta il primo gennaio scorso. Lo ha annunciato nel fine settimana il colosso aerospaziale Usa. Evans era in aspettativa dal primo dicembre scorso per "far fronte a problemi di salute non connessi alla pandemia di coronavirus": la donna, che sino all'inizio dello scorso anno era ritenuta una contendente di punta per il ruolo di amministratore delegato dell'azienda, combatteva un tumore che le era stato diagnosticato a settembre 2019. La guida ad interim della divisione aeronautica di Lockheed è stata affidata a Greg Ulmer, responsabile del programma dell'F-35. (Nys)