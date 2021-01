Covid: 512.217 morti in America latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Costa Rica, con 169.321 casi confermati e 2.185 morti, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Da novembre sono state riaperte le frontiere aeree a tutti i paesi, fermo restando le garanzie di protezione sanitaria per i passeggeri. La circolazione interna è disciplinata con un calendario sui numeri di targa, valido dalle 5 della mattina alle 22. In Guatemala, che con 17 milioni di abitanti è il paese più popoloso dell’America centrale, il numero di contagi è salito a 138.475 con 4.833 morti. Nel paese vige un sistema di divisione del territorio in zone a seconda del grado di emergenza. Da metà settembre sono state riaperte le frontiere internazionali aeree e terrestri, con restrizioni diverse a seconda dei casi. Nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 173.331 contagi e 2.418 morti, vige uno stato di emergenza fino al 3 dicembre. Il governo ha disposto da marzo un coprifuoco notturno, sospeso solo in occasione delle elezioni presidenziali e parlamentari di inizio luglio. (segue) (Abu)