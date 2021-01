Covid: 512.217 morti in America latina (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono 1.640.718 con 43.482 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha disegnato due schemi di restrizioni alla mobilità e agli spostamenti, il più severo dei quali (“Aspo”) è stato in vigore anche a Buenos Aires, fino all’8 novembre. La capitale, al pari di altre zone del paese è ora nella condizione più morbida di (“Dispo”), almeno fino alla fine di gennaio 2021. Chiusi fino all’8 gennaio, dopo la scoperta della nuova mutazione del virus, i collegamenti con il Regno Unito, l’Italia, la Danimarca, i Paesi Bassi e l’Australia. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 618.191 casi confermati e 16.767 morti. Nel paese vige uno stato di emergenza, con un coprifuoco dalle 22 alle 5. Da metà luglio 2020 è stato avviato un piano modulare di flessibilizzazione della quarantena, con cordoni sanitari ad hoc, restrizioni locali di portata diversa a seconda dell’intensità del contagio. Chiusi, dopo la scoperta della nuova mutazione del virus, i collegamenti con il Regno Unito. (segue) (Abu)