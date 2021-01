Marocco: sviluppo in Africa strategico per aziende marocchine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo in Africa è diventato un asse strategico chiave per le aziende marocchine. Lo riferisce l’International Development Barometer (Bdi) condotto nel 2020 dalla società di consulenza BearingPoint. Quasi tutti i professionisti delle aziende marocchine che hanno preso parte all'indagine ritengono che lo sviluppo nel continente sia una delle prime cinque priorità strategiche, contro il 78 per cento delle imprese interpellate in un'analoga indagine del 2015. "Lo sviluppo in Africa fa ora parte delle prime tre priorità strategiche per oltre l'80 per cento degli intervistati. Per più di un terzo delle aziende è addirittura la priorità principale", sottolinea l’indagine. Prodotto dalla società di consulenza BearingPoint, in collaborazione con la Confederazione generale delle imprese marocchine (Cgem), il Barometro dello sviluppo internazionale del Marocco mira ad analizzare le strategie di sviluppo delle imprese marocchine. (Mar)