Marocco: la lingua berbera viene usate anche in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei consiglieri (Senato) del Marocco ha deciso di attivare, all'interno delle proprie strutture, l'uso del berbero come “lingua di lavoro efficace e ufficiale”, accanto alla lingua araba. Il presidente del Senato marocchino, Hakim Benchamach, ha tenuto, durante questa settimana, un incontro interno dedicato allo sviluppo di un progetto per la rivitalizzazione e l'uso del berbero come lingua di lavoro, in particolare a livello di sessioni plenarie e strutture dell'istituzione. Questo progetto fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 32 della legge organica 26.16 relativa alla lingua berbera. Al momento però non è stata precisata la data di entrata in vigore del progetto di rilancio della lingua berbera nella Camera dei Consiglieri di Rabat. (Mar)