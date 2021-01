Attesa oggi la sentenza sulla possibile estradizione di Assange negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il tribunale Old Bailey di Londra prenderà una decisione in merito all’estradizione di Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Assange, 49 anni, è accusato di aver violato “l’Espionage Act” attraverso la pubblicazione di documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. La decisione spetterà al giudice distrettuale Vanessa Baraitser. Se la corte inglese dovesse confermare i capi di imputazione, Assange sarebbe costretto a fare ritorno negli Usa dove, qualora venisse condannato, rischia sino a 175 anni di carcere. La compagna di Assange, Stella Moris, in una lettera pubblicata ieri dall’edizione domenicale del “Daily Mail”, sostiene che la decisione di consentire l’estradizione non sarebbe solo una “farsa”, ma danneggerebbe il diritto alla libertà tanto sostenuto in Regno Unito. Secondo Morris, che da Assange ha avuto due figli, una sentenza favorevole all’estradizione “Riscriverebbe le regole di ciò che è lecito pubblicare” e “congelerebbe il dibattito libero e aperto sugli abusi commessi dal nostro stesso governo e anche di molti altri governi stranieri”.Il caso contro Assange si origina alla diffusione di centinaia di migliaia di documenti riservati riguardanti le guerre in Iraq e Afghanistan tra il 2010 e il 2011. Secondo gli accusatori, Assange avrebbe aiutato l'analista della difesa americana Chelsea Manning a violare il cosiddetto "Espionage Act" statunitense, la legge contro lo spionaggio, per pubblicare tali documenti. Assange ha sempre negato di aver collaborato con Manning per violare una password nei computer del dipartimento della Difesa statunitense, e ha sempre sottolineato come non vi siano prove che la sicurezza fisica di alcuno sia mai stata messa in pericolo dalle sue azioni, punto uest'ultimo contrastato dall'accusa. La difesa argomenta che le accuse sarebbero politicamente motivate, e che Assange sia perseguito legalmente a causa della pubblicazione da parte di Wikileaks di documenti che hanno evidenziato ripetute violazioni dei diritti umani e crimini di guerra da parte delle forze armate statunitensi. (Rel)