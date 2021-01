© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento abbiamo bisogno di stabilità nel nostro paese per portare avanti la lotta alla pandemia. Dobbiamo rispondere in maniera molto veloce alle sofferenze, non possiamo pensare a contrasti politici interni". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, del M5s, ospite di "Agorà" su Rai3. (Rin)