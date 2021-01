Napoli: Sarracino (Pd) a de Magistris, contro di noi caduta di stile, a buon punto con candidato sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Totale vicinanza del Pd al rider colpito dalla rapina ma non è mancata la solidarietà come risposta all'aggressione". Lo ha dichiarato il segretario provinciale Pd a Napoli Marco Sarracino intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sull'attacco del sindaco che aveva denunciato la richiesta dei Dem "della testa della Clemente" Sarracino smentisce: "Innanzitutto chi mi conosce sa bene che questi toni non mi appartengono. Mi preme smentire queste parole che non rappresentano il vero. Abbiamo tenuto due incontri sul Bilancio e sulla città metropolitana dove abbiamo ribadito il voto contrario. Mi dispiace per la caduta di stile del sindaco. La candidatura che ha messo in campo è legittima, così come lo è la nostra posizione che prende le distanze da questa Amministrazione". Sulla candidatura giallo-rossa a sindaco di Napoli il segretario Pd è fiducioso: "Noi siamo a buon punto con incontri pubblici perché non abbiamo nulla da nascondere. Ci sono le priorità per Napoli a partire dal Recovery Fund e da una legge speciale per la città. Troveremo un candidato che deve essere un profilo capace di unire le forze politiche di Governo e non solo. Insieme proveremo a cambiare questa città". Infine, sull'arrivo delle cartelle esattoriali e molte sono comunali, peraltro in un momento di crisi Sarracino sottolinea: "Ci sono due temi. La risoluzione del debito storico dovuto alla cattiva amministrazione, poi c'è la capacità di riscossione dei tributi da parte del Comune". (Ren)