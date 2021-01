Tunisia: ministro Istruzione Slouti, rientro a scuola nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione tunisino, Fathi Slouti, ha confermato all'agenzia tunisina “Tap” che il rientro scolastico dopo le vacanze invernali sarà puntuale, smentendo quanto circolato circa il ritardo di una settimana a causa della pandemia da coronavirus. Il ministro ha affermato che "il rientro a scuola sarà puntuale e alla luce delle attuali condizioni igienico-sanitarie. Non c'è spazio per ritardi o per rinunciare nemmeno a un giorno di istruzione", sottolineando che "il processo educativo continuerà in presenza finché la situazione sanitaria lo richiede". (Tut)